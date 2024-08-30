Bursa'da uykuda fenalaşan 2 aylık bebek hastanede öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 aylık erkek bebek yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 aylık erkek bebek yaşamını yitirdi.
Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan anne F.Y, bebeği Usame'yi emzirip uyuttu.
Bir süre sonra anne, bebeğinin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.
Ailesi tarafından çevredeki bir hastaneye götürülen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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