Mudanya'da Büyük Zafer'in 102. yılı coşkuyla kutlandı

Kaymakam Ayhan Terzi, tebrikleri kabul etti. Mütareke Evi önünde devam eden etkinliklerde, Kıdemli Başçavuş Ümit Soykenar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kutlamalara, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Başsavcı Gökhan Aydoğan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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