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        Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Lopez'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

        Bursa'da, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferlerinden Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:06
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        Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Lopez'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor
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        Bursa'da, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferlerinden Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Lopez'in cansız bedeninin getirildiği Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi sürüyor. Voleybolcunun ailesinin Türkiye'ye gelmesinin ardından cenazesinin ülkesine gönderilmesiyle ilgili süreç başlayacak.

        Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü, 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

        Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularına uzun süre ulaşamayınca eve gidip çilingir yardımıyla kapıyı açtırdıklarını söyledi.

        Pilar Marie Victoria Lopez'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığını dile getiren Or, yaşanan ani olayın kendilerini, sporcularını ve camiayı üzdüğünü dile getirdi.

        Olaydan bir gün önce saat 18.00 sularında sona eren antrenmanın ardından Lopez ve arkadaşlarının topluca yemek yediklerini, eğlendiklerini belirten Or, şöyle devam etti:

        "Hatta o gece aynı binada kalan diğer iki yabancı sporcuyla binanın alt katındaki kafede oturuyorlar. Gece herkes evine gidiyor, dinleniyor. Sabah uyanma saatine göre de alarm kurmuş. İçeriye ilk giren fizyoterapistimiz, alarmın hala çaldığını söyledi. İçeriden kapı kilitlenmiş durumdaydı. Çilingir normal yollarla kapıyı açamamış, kilidi parçalamak zorunda kalmış. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı kesin. Polis tutanakları da bu şekilde. Polis ve savcılığın ilk tahmini tespiti olarak kalp krizi görünüyor. Sporcumuz daha sonra adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şu an onun sonucunu bekliyoruz."

        - Takıma izin verildi

        Or, takımdaki diğer sporcuların bu acı olaydan çok etkilendiğini, onları bir süre dinlendirme kararı aldıklarını bildirdi.

        Sabah yaptıkları toplantının ardından sporculara izin verdiklerini dile getiren Or, "Bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyorlar. Çünkü bir ay sonra lig başlayacak. Takım önümüzdeki sezona hazırlanmak zorunda. Acı bir olay. Tüm spor camiasına, Nilüfer Belediyesi camiasına başsağlığı diliyoruz. Voleybol ve diğer spor camiaları acılarını, kederlerini bize iletiyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Muharrem Or, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında olayla ilgili asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirtti.

        Bunların kendilerini üzdüğünü anlatan Or, şunları kaydetti:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın kuruluşlarında uyku ilacı kullandığı yönünde bilgiler yazıyor, bunlar kesinlikle bizde yok. Belki öyle bir sorunu vardı ama evde ilaçla ilgili hiçbir belirti yoktu. Eve girer girmez özellikle sordum. Ne bir şırınga, ne bir ilaç, tüp gibi herhangi bir şey yoktu. Öyle bir şey görmedik. Nereden çıktığını bilmiyoruz. Şüpheli telefon zili gibi asılsız iddialar da çıktı. Belki ilgi çekmek için böyle şeyler gerekebilir ama böyle acı olaylarda bu tür şeylerin kullanılması bizleri, aileleri düşünmeden yapılan haberler. Bunlara dikkat etmekte fayda var."

        Muharrem Or, sporcunun ailesinin 1 Eylül Pazar günü Bursa'ya geleceğini, ertesi günden itibaren de ülkesine nakletmek için gerekli işlemlerin kendileri tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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