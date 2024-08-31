Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalanan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalanan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yi durdurdu.
Bu kişinin, "silahlı yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından ise arandığı tespit edildi.
A.K'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız silah, hassas terazi, 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira ele geçirildi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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