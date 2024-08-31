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        Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalanan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 09:29
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        Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalanan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yi durdurdu.

        Bu kişinin, "silahlı yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından ise arandığı tespit edildi.

        A.K'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız silah, hassas terazi, 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira ele geçirildi.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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