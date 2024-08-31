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        Orhangazi'de 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:13
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        Orhangazi'de 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin Y.K. (25) ile F.U. (23) olduğunu belirledi. Zanlılardan Y.K, Orhangazi’de, F.U. ise Yalova’da yakalandı.

        Arapzade Mahallesi’ndeki bisiklet hırsızlığının şüphelileri H.G. (38) ve E.K. (32) ile Camikebir Mahallesi'ndeki marketten hırsızlığın zanlısı Y.B. (42) de gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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