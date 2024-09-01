Bursa'da bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.
İlçeye bağlı Maltepe Mahallesi'nde Aslan R. (19) ile henüz kimliği belirlenemeyen zanlı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayda zanlının tabancayla ateş ettiği Aslan R, bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.
Aslan R. çağrılan sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
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