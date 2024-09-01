Bursa'da bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralandı

Olayda zanlının tabancayla ateş ettiği Aslan R, bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

İlçeye bağlı Maltepe Mahallesi'nde Aslan R. (19) ile henüz kimliği belirlenemeyen zanlı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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