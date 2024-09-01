Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.

        İlçeye bağlı Maltepe Mahallesi'nde Aslan R. (19) ile henüz kimliği belirlenemeyen zanlı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Olayda zanlının tabancayla ateş ettiği Aslan R, bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

        Aslan R. çağrılan sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Galatasaray farkla yara sardı
        Galatasaray farkla yara sardı
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Orhangazi'de 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        El freni çekilmeyen otomobil, araca çarptı; o anlar kamerada
        El freni çekilmeyen otomobil, araca çarptı; o anlar kamerada
        Sigara tiryakisi 45 yıllık bağımlılıktan Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı...
        Sigara tiryakisi 45 yıllık bağımlılıktan Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı...
        Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi
        Bursa'da fener alayı ve Nilüfer konseri
        Bursa'da fener alayı ve Nilüfer konseri