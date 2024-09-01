Bursa'da genç mühendisler ürettikleri masaüstü CNC makinelerini ihraç ediyor

CEM ŞAN - Bursa'da güç birliği yaparak kurdukları firma bünyesinde masaüstü CNC makinesi imal eden 5 genç mühendis, aldıkları siparişler doğrultusunda hazırladıkları ürünleri yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine gönderiyor.

CNC makinesi tasarlayıp üretmek için bir araya gelen girişimci mühendisler Yasir Karakuş, Enes Hüseyin Ergün, Avni Pazarbaşı, Tayfun Gümüş ve Ahmet Ergün, yaklaşık iki yıl süren AR-GE çalışmasının ardından Nilüfer ilçesinde kurdukları tesiste seri üretime başladı.

Masa yüzeyi boyutlarında pirinç, alüminyum ve demir parçaları işleyebilen 4 eksenli CNC makinesi imal eden mühendisler, ürünün Amerika merkezli ödüle dayalı fonlama sitelerinde tanıtımını yapıp satış gerçekleştirdi.

Yurt içinden ve 32 ülkeden 150 makine siparişi alan mühendisler, bazılarının üretimini tamamlayarak müşterilerine ulaştırdı. Firmanın ortaklarından otomasyon mühendisi Avni Pazarbaşı, AA muhabirine, ekipteki arkadaşlarının daha önce savunma sanayisi projelerinde ve AR-GE çalışmalarında yer aldığını söyledi. Bu süreçte prototipleme faaliyetlerinde dizayn ettikleri ürünleri üretmekte oldukça zorlandıklarını belirten Pazarbaşı, "Küçük boyutlu bir tezgah yaparsak kendi ürünlerimizin prototipini rahatça yapabiliriz diye düşünürken bu ihtiyacı fark ettik. Kendi ihtiyacımızdan hareketle bu ürün ortaya çıktı." dedi.

Pazarbaşı, 4 eksenli olan makinenin bilgisayar kontrollü çalışabildiğini dile getirdi. Projede ilk ürün olarak CNC tornayla başladıklarını, imal ettikleri makinenin kontrol kartları, elektronik ve yazılım tasarımlarının kendilerine ait olduğunu bildiren Pazarbaşı, "13 kişiyle devam ediyoruz. 10 kişi, AR-GE tarafında yer alıyor, 3 de montaj personelimiz var. Bu tarz cihazların genellikle endüstriyel versiyonlarında hazır kontrolcüler ve yazılımlar kullanılır. Endüstriyel versiyonlarından farklı olarak makinemizin bağlanabilirliği (ağ kapasitesi) oldukça yüksek. Hem profesyonel hem de amatör kullanıcılara hitap etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Makine oyun konsolu, cep telefonu ve bilgisayarla kontrol edebiliyor" Pazarbaşı, masaüstü CNC makinesinin AR-GE çalışmalarında, küçük işletmelerde, mesleki eğitim kursları, meslek liseleri ve üniversitelerdeki eğitim faaliyetlerinde, büyük firmaların prototipleme atölyelerinde kullanılabildiğini anlattı. Yüksek adetli üretim yapmayan ancak bu tür cihazların üretim kabiliyetine ihtiyaç duyan işletmeler için masaüstü CNC makinesinin işlevsel olabildiğini aktaran Pazarbaşı, şöyle devam etti: "Cihazımızın bağlantı kabiliyeti endüstriyel versiyonlarına göre oldukça yüksek. Oyun konsollarıyla, cep telefonuyla ya da bilgisayarla kontrol edebildiğiniz gibi cihazın üzerine yer alan dokunmatik ekranla da kontrol edebilirsiniz. Bu cihazları kullanmayı hiç bilmeyen birisi, eline oyun konsolunu alarak cihazı doğrudan kontrol edebildiği gibi yıllarca bunların endüstriyel versiyonlarında çalışmış bir mühendis de oradaki geliştirdiği yazılımları bu makineye aktararak üretim yapabilir. Ürünün kontrol kartlarının elektronik ve yazılım tasarımları, ekranlar üzerinde yer alan tasarımlarıyla mobil uygulama yazılımları da bize ait."

Pazarbaşı, yurt dışında özellikle ABD'den yoğun sipariş aldıklarını, bu ülkedeki müşterilerinin yüzde 80'inin bireysel kullanıcılardan oluştuğunu belirtti. Türkiye'den bir müşterinin ince motifler işleyerek değerli madenlerle süslediği kişiye özel kalemlerin imalatında bu makineyi kullandığını dile getiren Pazarbaşı, ABD'li bir müşterinin ise avcılık faaliyetlerinde yararlanılan düdükleri ürettiğini ifade etti. Avni Pazarbaşı, makinenin 5 eksenlisini, lazer kesim ve büküm gibi endüstride rastlanan oldukça büyük tezgahların maddi olarak daha erişilebilir olanlarını da üretmeyi hedeflediklerine değinerek, şunları kaydetti: