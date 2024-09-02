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        Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:17
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        Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı E.G. ile H.K. (23) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.K. bıçakla yaralandı.

        İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan E.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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