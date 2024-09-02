Bursa'da geyik sahasından alınan 2 kızıl geyik doğaya bırakıldı
Bursa'da, Görükle Geyik Sahası'ndan alınan 2 kızıl geyik, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.
Bursa'da, Görükle Geyik Sahası'ndan alınan 2 kızıl geyik, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü personeli, sorumluluk sahasında bulunan Görükle Geyik Sahası'ndan 2 kızıl geyik aldı.
Uzman personel tarafından tedavileri yapılan geyikler, Genel Müdürlüğün izniyle Bursa'da belirlenen sahaya bırakıldı.
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