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        Bursa'da geyik sahasından alınan 2 kızıl geyik doğaya bırakıldı

        Bursa'da, Görükle Geyik Sahası'ndan alınan 2 kızıl geyik, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:54
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        Bursa'da geyik sahasından alınan 2 kızıl geyik doğaya bırakıldı
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        Bursa'da, Görükle Geyik Sahası'ndan alınan 2 kızıl geyik, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü personeli, sorumluluk sahasında bulunan Görükle Geyik Sahası'ndan 2 kızıl geyik aldı.

        Uzman personel tarafından tedavileri yapılan geyikler, Genel Müdürlüğün izniyle Bursa'da belirlenen sahaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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