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        Mustafa Varank, Bursa'da incir hasadına katıldı:

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "(Tarımsal destekler) Bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. 'Şu destek kalktı, bu destek kalktı' diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun gayet bilincinde ama vatandaşlarımızın da şunu bilmesini istiyorum, lütfen bu yalanlara inanmayın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:12
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        Mustafa Varank, Bursa'da incir hasadına katıldı:
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "(Tarımsal destekler) Bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. 'Şu destek kalktı, bu destek kalktı' diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun gayet bilincinde ama vatandaşlarımızın da şunu bilmesini istiyorum, lütfen bu yalanlara inanmayın." dedi.

        Bursa Mudanya Üniversitesini ziyaret eden Varank, ardından Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çepni Mahallesi'nde, coğrafi işaretli siyah incirin hasadına katıldı.

        İşçilerle incir toplayan Varank, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın birçok alanda olduğu gibi tarımda da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

        Varank, çiftçilerle ve mahalle muhtarıyla yaptığı görüşmelerden bahsederek, "Muhtarımıza biraz önce sordum, 'Geçen sene nasıldı durum? 'Geçen sene çok kazandık, ama bu sene sadece kazanıyoruz' dedi. İnşallah çiftçimizi de tüccarımızı da vatandaşımızı da memnun edecek bir sistemi oluşturmak önemli olan." diye konuştu.

        Çiftçiye yönelik desteklerin kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

        "Bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığımız yeni dönemde uzun vadeli olarak ve ürüne dayalı, planlamaya dayalı yeni bir destek sistemini tüm Türkiye'ye ilan etti. Ben buradan özellikle şunun altını çizmek istiyorum, bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. 'Şu destek kalktı, bu destek kalktı' diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun gayet bilincinde ama vatandaşlarımızın da şunu bilmesini istiyorum, lütfen bu yalanlara inanmayın, özellikle Tarım Bakanlığımızın yeni açıkladığı destekler hem daha önceki desteklerin ilerisinde hem de aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirecek, daha dengeli üretimi getirecek destekler. Çiftçilerimiz de bunlardan istifade edecek, inşallah bunun sofraya yansımasını da vatandaşlar olarak hep birlikte görmüş olacağız."

        - Tarıma yönelik gelişmeler

        Tarımı geliştirebilmek için özellikle bakanlık, valilikler ve kaymakamlıklarla tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çalışmalar yaptıklarına değinen Varank, "Gündemde olan özellikle mevsimsel etkilerden dolayı ya da ürün rekoltesinden dolayı gündeme gelen konuların elbette takipçisiyiz. Şu anda Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan domatesle ilgili salça fabrikalarıyla ilgili konuları birebir takip ediyoruz. Ama bunun yanında diğer ürünlerle ilgili de arkadaşlarımızla sahadayız. Nasıl yardımcı olabiliriz, çiftçimizi memnun edecek, üreticimizi memnun edecek ama aynı zamanda sofrasında bu ürünleri tüketen vatandaşlarımızı memnun edecek çözümleri geliştirmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Bulundukları bölgenin aynı zamanda bir zeytin bölgesi olduğunu anımsatan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yakında zeytin hasadı başlayacak. Bununla ilgili de hem Tarım Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyorlar, gerekli çalışmaları, hazırlıkları yapıyorlar. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Bursa'mızı geliştirmek için, Bursa'mızın tarımda da liderliğini devam ettirmek için inşallah çalışmalara devam edeceğiz. Arkadaşlarımız geçen seneki rakamlardan bir tık düşük olduğu için belki memnuniyetlerini en üst seviyede yaşayamıyorlar ama konuştuğumuzda söyledikleri şu, 'Allah bereket versin, bu sene de incirden biz karşılığını alacağız" diyorlar. Rabbim bol, bereketli hasatlar nasip etsin. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi tarım alanında da kendine yetmeye ama aynı zamanda dünyada da önemli bir ihracatçı ve oyuncu olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek."

        Açıklamanın ardından mahalledeki incir alım tesislerini ziyaret eden Varank'a, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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