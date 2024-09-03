Bursa'da seyir halindeyken düşerek traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken düşerek traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Arapzade Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta kullandığı 16 VP 713 plakalı traktörüyle seyir halinde olan Hüseyin Karaman (68), henüz belirlenemeyen bir nedenle düşüp traktörün altında kaldı.

Bir süre sürücüsüz seyreden traktör caddede park halinde olan 16 RCM 59 plakalı minibüs ve 41 AFY 786 plakalı otomobile çarparak durdu.

Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.