Bursa'daki kazada dorseden ayrılarak sürüklenen tırın kupası hurdaya döndü, sürücü yaralandı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde emniyet şeridinde duraklayan tıra arkasından çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde emniyet şeridinde duraklayan tıra arkasından çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Bursa-İzmir kara yolunda Bursa yönüne seyreden E.Ö. (35) idaresindeki 35 BEZ 024 plakalı tır, Gölyazı Mahallesi yakınında emniyet şeridinde duraklayan odun yüklü 50 AAH 510 plakalı tıra arkasından çarptı.
Kazanın şiddetiyle E.Ö'nün kullandığı tırın dorsesi diğer tıra takılı kaldı, kupası ise yerinden sökülerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürüklenerek hurdaya dönen tırın kupasından çıkarılan yaralı E.Ö, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazaya karışan tırları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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