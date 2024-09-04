Bursa'da 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, ranzanın altında yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Faruk P'nin 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi.

Firarinin, Şükraniye Mahallesi'nde bir evde olduğunu belirleyen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu adrese baskın yaptı.

Polislerin geldiğini anlayan Faruk P, ranzanın altına saklandı. Ekiplerin bu kişiyi fark ederek yakalaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.