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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:37
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Çalı Mahallesi'ndeki tesiste atıkların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine yoğun dumanın yükseldiği bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Tesiste hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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