Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Çalı Mahallesi'ndeki tesiste atıkların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine yoğun dumanın yükseldiği bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Tesiste hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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