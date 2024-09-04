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        TİGEM'de yürütülen çalışmalar Filipinler'deki tarım politikalarına fikir verecek

        Bangsamoro Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Mohammad Shuaib Yacob, Bursa Karacabey TİGEM İşletme Müdürlüğü ve Türkiye'de gördükleri tarım ve hayvancılık politikalarının, kendi ülkelerindeki toprak reformlarına örnek olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:52
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        TİGEM'de yürütülen çalışmalar Filipinler'deki tarım politikalarına fikir verecek
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        Bangsamoro Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Mohammad Shuaib Yacob, Bursa Karacabey TİGEM İşletme Müdürlüğü ve Türkiye'de gördükleri tarım ve hayvancılık politikalarının, kendi ülkelerindeki toprak reformlarına örnek olacağını söyledi.

        Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob, beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Bakan ve heyeti gezdiren İşletme Müdür Yardımcısı Haluk Ramazan Aydoğan başkanlığındaki TİGEM kadroları, heyete üretim alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

        TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine, işletmedeki gen koruma ve sürdürülebilir üretim politikalarından etkilendiklerini söyledi.

        TİGEM'in kendilerine gösterdiği olanaklardan çok memnun kaldıklarını vurgulayan Bakan Yacob, "Özellikle devletin stratejik olarak çiftlikleri nasıl yönettiğini öğrendik ve buradaki en iyi örnekleri kendi ülkemizde de uygulamayı düşünüyoruz. Bu bağlamda gerek atçılık olsun, gerek tohum ve tahıl üretimi olsun bu örnekler çok değerliydi bizim için." diye konuştu.

        TİGEM'deki tarım ve hayvancılık politikalarından istifade etmek istediklerini belirten Yacob, şöyle konuştu:

        "Buradaki farklı örneklerde anladık ki, devlet özellikle farklı türlerin hem yetiştirilmesi hem de sürdürülebilir olması açısından bu konuya çok önem veriyor. Buna önem vermesi bizi etkiledi açıkçası, özellikle türlerin korunması, mesela Karacabey'e özel bir koyun türü vardı, bunun ve farklı türlerin korunması, devletin buna önem vermesi bizi etkiledi. İlk önce özellikle buğdayın ve tohumun nasıl hazırlandığını, kaliteye verilen önemi gördük. Özellikle hayvan yetiştiriciliği konusunda hem at hem de sığırların yetiştirildiği alanları gördük. Devletin bu konuda kullandığı yöntemler ve onları yetiştirmek için verdiği özveri, kullandığı teknolojiler bizi çok etkiledi. Bu konuda devleti çok takdir ediyoruz."

        Yacob, işletmede kullanılan teknolojinin de kendilerini etkilediğini anlatarak, şunları söyledi:

        "Tarımın yönetimi, hasat kontrolü konusunda kullanılan yüksek teknoloji bizi etkiledi. Devletin bu konuda yaptığı yatırımlar bize ilham kaynağı oldu. Bizim burada olma sebebimiz kendi bölgemizdeki politikalarımızı nasıl geliştireceğimize yön vermek. Burada gördüğümüz en iyi örnekler bize ilham kaynağı oldu. Bizim politika geliştirmemiz için Türkiye'nin nasıl politikalar geliştirdiğini örnek alarak yeni stratejik planlarımızı oluşturmayı düşünüyoruz. Bangsamoro bölgesine döndüğümüzde burada öğrendiklerimizi uygulama konusunda, aksiyona geçeceğimiz politikaları, regülasyonları buna göre revize edeceğiz."

        - Çiftçi ve işçilerin eğitimli olması örnek oluyor

        TİGEM kadrolarıyla ilgili de bilgi alan Yacob, şöyle konuştu:

        "Burada çiftlikte çalışanların belli kalifikasyonda, eğitimde olması bizi etkiledi. Biz de Bangsamoro'ya döndüğümüzde kendi çitçilerimizi, işçilerimizi eğitmek konusunda yeni reformlar geliştirmeyi ve uygulamayı düşünüyoruz. Türk devletine ve İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türk halkına da çok teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliği gelecekte de devam eder. Türk halkına özellikle barışçıl olduğu, bize en iyi örnekleri gösterdikleri için müteşekkiriz. Bu işbirliğinin bize geri döndüğümüzde hem tarım verimliliği hem balıkçılık hem de toprak reformu konusunda faydalı dönüşler oluşturmasını umuyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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