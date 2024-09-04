Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yılbaşına kadar 33 yeni okul hizmete girecek

        AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz ve Osman Mesten ile Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yılbaşına kadar 33 yeni okul hizmete girecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz ve Osman Mesten ile Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullara ziyarette bulundu.

        Merinos İlkokulunu ziyaret etmelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gürkan, Bursa'da 2 bin 26 okul, 42 bin öğretmen ve 677 bin öğrenci ile eğitim öğretim yılına başlanacağını söyledi.

        Yılbaşına kadar yapımı tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilen 33 yeni okulda eğitim öğretime başlanacağını belirten Gürkan, "Bu hafta itibarıyla hazır olan 10 okulumuz var. 5'i Osmangazi'de, 3'ü Gürsu'da, biri Yıldırım ve biri de Mustafakemalpaşa'da olmak üzere 10 okulumuz şu an halihazırda eğitim öğretime hazır bir şekilde bekliyor." dedi.

        Gürkan, Bursa'daki okulların kitaplarından sıralarına ve akıllı televizyonlarına kadar her şeyiyle eğitim öğretim yılına hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bursa'daki süreçlere baktığımızda da ciddi manada yatırımlarımız var. Önümüzdeki süreçte Bursa'daki ortalamamız sınıf başına düşen öğrenci ortalamamız 26 civarında. Bu bahsettiğimiz okulların da eğitim öğretime başlamış olmasıyla 26’dan 24’e göre doğru, daha sonraki süreçte de 22'ye düşürme hedefleri var.

        ​​​​​​​Bu vesileyle öncelikle bu yatırımların Bursa'ya gelmesi, bu tahsilatları ve ödenekleri çıkmasıyla başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Milli Eğitim Bakanı'mıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yatırımlar, büyük yatırımlar."

        Ziyaretlere, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve diğer ilgililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!

        Benzer Haberler

        TİGEM'de yürütülen çalışmalar Filipinler'deki tarım politikalarına fikir ve...
        TİGEM'de yürütülen çalışmalar Filipinler'deki tarım politikalarına fikir ve...
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan çifte k...
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan çifte k...
        Spiralle ayağını kesti
        Spiralle ayağını kesti
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Geri dönüşüm tesisindeki yangın, 1 saatte kontrol altına alındı
        Geri dönüşüm tesisindeki yangın, 1 saatte kontrol altına alındı
        30 yıl hapisle aranan şüpheli, ranzanın altında yakalandı
        30 yıl hapisle aranan şüpheli, ranzanın altında yakalandı