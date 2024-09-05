Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi Avrupa'ya açılıyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'da bu yıl kurulan Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi, Osmanlı'dan kente miras kalan gösteri oyununu yurt dışında sergilemeye hazırlanıyor.

Akın Ahu tarafından geleneksel savaş sanatlarını gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında faaliyete geçirilen Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldı.

Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı kuşatması sırasında Müslüman Türk askerlerin kılıç kalkan gösterileri yapmasıyla doğan ve güç gerektiren kılıç kalkan oyununun yaşatılmasına katkıda bulunmak isteyen Ahu, ekibin kadınlardan oluşmasına karar verdi.

Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, AA muhabirine, kılıç kalkan oyunlarını genellikle erkeklerin oynadığını belirterek, kadınların da bu oyunu sergileyebilecek güçte olduklarını söyledi.

Kılıç kalkan oyununda 64 yıllık tecrübesi bulunan 73 yaşındaki Ayhan Severgün'ün çalıştırdığı ekip, haftanın belli günlerinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin bahçesinde ve okçuluk kulübünde antrenman yapıyor.

Ortaokul, lise ve üniversite çağlarındaki kızlardan bir araya gelen ve bazı illerdeki etkinliklerde gösterilerini sunan 15 kişilik ekip, Balkanlar'da 3 ülkede gösterilerini yapacakları ilk yurt dışı deneyimine hazırlanıyor.

Haftada 3 gün antrenman amaçlı gösteriler yaptıklarını ifade eden Ahu, "Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi olarak hocalarımızla derslere başladık. Kalkan ve kılıçlar ağırdır. Kızların başarısı, azmi ve istekleriyle sene başında bu ekibi oluşturduk. 3-4 ay içinde gerekli performansı sağladılar. Son 4 ayda 7-8 ildeki etkinliklerde bulunduk." dedi.

Ahu, ekip üyelerinin ailelerinin de kızlarına destek verdiğini, onların bu oyunu sahnelemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu sayede Bursa'nın simgesi olan kılıç kalkan oyununun yaşatılmasına katkıda bulunduklarını anlatan Ahu, şunları kaydetti: