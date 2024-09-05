Bursa'da "Gastronomi Festivali" düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali", 13-15 Eylül'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Parkı'nda "Damağımdaki Bursa" temasıyla düzenlenecek festivale, 7 ülkeden katılımcılar gelecek.

Gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler, atölyelerin gerçekleştirileceği festivalin tanıtım toplantısı, Kestel ilçesindeki bir incir bahçesinde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihten bugüne miras kalan geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu kültürü gençlere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Kentin her köşesinde ayrı bir lezzet olduğunu vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

"Festival boyunca ilçelerimizdeki kadın dayanışma dernekleri, kooperatifler, kültür ve kalkındırma dernekleri kendi ürünlerini tanıtma fırsatını bulacak. Bursa'nın marka değerini hep beraber yükseltmiş olacağız. Bursa'ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa'ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıktığı bir festival olacak. Yabancı ülkelerden gelen katılımcılar, ülkelerindeki lezzetleri bizlere sunacak. Bir sonraki adımda bizler, o ülkelerdeki gastronomi festivallerine katılarak, lezzetlerimizi tanıtacağız. Bir zincirin halkaları misali Bursa mutfağının tanıtımına katkı sağlayan, unutulmaya yüz tutmuş tariflerimizi gün ışığına çıkaran tüm paydaşlarımıza ve bu yolda bizlere çok destek olan kadınıyla, erkeğiyle tarlada güneşin altında, ocak başında ateşle yüz yüze lezzete değer katan gıda emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum."