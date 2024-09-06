Bursa'da fotoğrafçı dükkanını kurşunlayan zanlı aranıyor

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.