Bursa'da trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı Karaman hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaymakam Karaman Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Kaymakam Karaman, makam aracını kullanan personel ve koruması ile hafif ticari aracın şoförü yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın da yer aldığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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