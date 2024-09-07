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        Bursa'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

        Bursa'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 00:54 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:59
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        Bursa'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı
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        Bursa'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

        T.S'nin (22) kullandığı 16 BJE 339 plakalı motosiklet, Orhangazi ilçesi Göl Yolu Caddesi'nde bir düğün salonuna gitmek için dönüş yapan E.U. (50) idaresindeki 16 RAT 07 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada motosikletteki sürücü ile 13 yaşındaki kardeşi C.S. yaralandı.

        Çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise düğün salonunun güvenlik kameralarınca kayda alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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