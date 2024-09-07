Bursa'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

T.S'nin (22) kullandığı 16 BJE 339 plakalı motosiklet, Orhangazi ilçesi Göl Yolu Caddesi'nde bir düğün salonuna gitmek için dönüş yapan E.U. (50) idaresindeki 16 RAT 07 plakalı otomobile çarptı.

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