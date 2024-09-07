Bursa'da minibüsün köprüden dere yatağına düştüğü anlar kamerada

Güvenlik kamerası ve araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüsün önce yolun sağ sonra da sol taraftaki bariyerlere çarparak dere yatağına düştüğü, çevredekilerin kazayı fark edip yardım için geldiği görülüyor.

Dere yatağına devrilen aracın sürücüsünün yaralandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yusuf A'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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