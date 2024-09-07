Karacabey'deki motosiklet denetimlerinde 130 sürücüye para cezası uygulandı

İki motosikletin yediemin otoparkına çekildiği uygulamada, bir kişinin sürücü belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Ortaokul Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hacı Ali Işıklar, Esentepe Meydan, Dr. Rüştü Özüt Caddesi ile Hüsnü Eken Sokak kesişiminin yanı sıra ring halinde yapılan ve iki saat süren denetimde, 130 motosiklet sürücüsüne toplam 448 bin 197 lira idari para uygulandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde denetim yapıldı.

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