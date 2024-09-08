TOFAŞ'tan hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için taziye mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Altyapımızdan yetişen, 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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