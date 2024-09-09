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        Bursa'da minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin karşısındaki oyun parkına giderken minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:06
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        Bursa'da minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin karşısındaki oyun parkına giderken minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Ö.S. idaresindeki 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptıktan sonra kaçtı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Ö.S, olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        - Okula başlayacağı gün defnedilecek

        Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Çakır'ın cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'na defnedilecek.

        Yusuf Çakır'ın dayısı Kadir Eroğlu, derin üzüntü yaşadıklarını söyleyerek, "Dün akşam saat 18.00 sıralarında yeğenim Yusuf Çakır, burada kaykayla kayarken, bir araç Yusuf'a vuruyor. Kazanın ardından ilk başta duruyor, kısa bir süre sonra da kaçıyor. Daha sonra sürücü yakalandı, biz şikayetçi olduk, süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

        Kazanın yaşandığı yerdeki park yolunda herhangi bir ikazın olmadığını ifade eden Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Burada parkın içinde bu arabaların bu kadar hızlı gitmesi normal değil. Burada defalarca kaza oldu, bu kazaların önüne geçilmesi lazım. Arabayla, motorlarla hızlı gidilmemesi lazım. Herhangi bir trafik levhası, kasis yok. Bir an önce yapılmasını istiyorum. Benim de 3 çocuğum var, birisi Yusuf'un yaşında. Yusuf da benim kanımdandı. Bu saatten sonra ne olur nasıl ayakta dururuz onu da bilmiyorum. Ama bittik. Yusuf, Şahin Yılmaz İlkokulu'nda 4'üncü sınıfa geçmişti. Bugün dersbaşı yapacaktı, başlayamadı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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