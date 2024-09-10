Bursa'da bisikletlinin tabancayla bir kişiyi yaraladığı anlar kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin bisikletle gelerek M.C.T'ye ateş ettiği ve yere düşmesinin ardından yaralıya tekme atıp bisikletle geldiği yöne kaçtığı anlar yer aldı.

Alemdar Mahallesi 1. Yunus Sokak'ta yürüyen M.C.T, henüz kimliği belirlenemeyen bisikletli kişi tarafından silahla vuruldu.

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