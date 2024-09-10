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        Bursa'da bisikletlinin tabancayla bir kişiyi yaraladığı anlar kamerada

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bisikletlinin bir kişiyi tabancayla vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:37
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        Bursa'da bisikletlinin tabancayla bir kişiyi yaraladığı anlar kamerada
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bisikletlinin bir kişiyi tabancayla vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alemdar Mahallesi 1. Yunus Sokak'ta yürüyen M.C.T, henüz kimliği belirlenemeyen bisikletli kişi tarafından silahla vuruldu.

        M.C.T'yi bacağından yaralayan şüpheli olay yerinden bisikletle kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürülen M.C.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin bisikletle gelerek M.C.T'ye ateş ettiği ve yere düşmesinin ardından yaralıya tekme atıp bisikletle geldiği yöne kaçtığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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