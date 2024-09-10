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        İznik Gölü'ndeki bazilikanın gelecek yıl karşılama merkeziyle ziyarete açılması amaçlanıyor

        Bursa'nın İznik ilçesinde 10 yıl önce, göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikada başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:49
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        İznik Gölü'ndeki bazilikanın gelecek yıl karşılama merkeziyle ziyarete açılması amaçlanıyor
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        Bursa'nın İznik ilçesinde 10 yıl önce, göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikada başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları devam ediyor.

        Bölgede 10. yüzyılda yaşanan büyük depremdeki çökmenin etkisi ya da suların yükselmesiyle göl sularına gömüldüğü tahmin edilen bazilikada 2015 yılında başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor.

        Kazının bilimsel danışmanı BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, İznik Gölü Bazilikal Kilisesi'nde 2015'ten bu zamana kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kazı alanında gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Şahin, kazılarda ve su altı araştırmalarında elde edilen bulguları sunumla anlattı.

        Şahin, 2025 yılının İznik Gölü Bazilikal Kilisesi için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "2025 yılı, I. Ekümenik Konsil'in toplandığı 325 yılının 1700'üncü yılına denk düşüyor. Dolayısıyla bu tür rakamlar Batılılar için çok önemli. Bazilika ile ilgili çekilen belgesel de dünyada ilgi gördü. 2025 İznik açısından büyük fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek İznik turizmi için çok önemli bir fırsat yakalayacağız. Müze değil de karşılama merkezi gibi daha derli toplu bir alan yapılması yönünde girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl burada güzel bir karşılama merkezi yapılır, insanların hizmetine sunulur."

        Şahin, sunumunun ardından kilise kalıntısının olduğu alanı vatandaşlara gezdirerek, su altı kazı çalışmalarının nasıl yapıldığı konusunda bilgi verdi.

        Bu arada İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle batık bazilika kalıntısının büyük bölümünün görünür hale geldiği gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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