Bursa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.
Yunuseli Mahallesi'nde sahibi belirlenemeyen at, başıboş gezen pitbull cinsi köpekle karşılaştı.
Köpek, kendisinden korkup kaçmaya çalışırken atı bacaklarından ısırarak yaraladı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından köpekle at, gözden kayboldu.
Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler köpeğin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, köpeğin ata saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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