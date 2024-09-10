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        Bursa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:46
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        Bursa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.

        Yunuseli Mahallesi'nde sahibi belirlenemeyen at, başıboş gezen pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

        Köpek, kendisinden korkup kaçmaya çalışırken atı bacaklarından ısırarak yaraladı.

        Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından köpekle at, gözden kayboldu.

        Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler köpeğin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, köpeğin ata saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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