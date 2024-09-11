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        Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:43
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        Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, rekolte beyan alımları 16 Ekim'de mesai saati bitiminde sona erecek. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınamayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

        Uzun yıllar gerçekçi rekolte beyanı için büyük uğraş verdiklerini aktaran Asa, "2024-2025 ürün alım kampanyasında zeytin kalibresi ağırlıklı olarak orta ve ince dane olacak. İri dane zeytin az olacak." ifadesini kullandı.

        Son 3 yılda zeytin üreticilerine büyük fiyat desteği verildiğini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

        "2021-2022 ürün alım kampanyasında baş barem 20,1 lira, taban fiyat 7,4 lira, yağlık 7 lirayken; 2022-2023 kampanyasında baş barem 54 lira, taban fiyat 18,5 lira ve yağlık 16,5 lira olmuş ve 2023-2024 ürün alım kampanyasında baş barem 125 lira, taban fiyat 47 lira, yağlık 45 lira olarak belirlenmiştir. Yani son 2 yılda alım fiyatlarında yüzde 300'lük artış yaşanmıştır. Rekoltenin çok yüksek olacağı böyle bir zor yılı Marmarabirlik, kooperatiflerimiz ve üretici ortaklarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu hasat dönemini Marmarabirlik'e sahip çıkılacak bir yıl olarak görüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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