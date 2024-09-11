Bursa'da dere yatağına düşen temizlik işçisi yaralandı

Yıldırım Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Tarık A, iddiaya göre Gökdere'de temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

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