Bursa'da dere yatağına düşen temizlik işçisi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 5 metreden dere yatağına düşen temizlik işçisi tedavi altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 5 metreden dere yatağına düşen temizlik işçisi tedavi altına alındı.
Yıldırım Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Tarık A, iddiaya göre Gökdere'de temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen Tarık A. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin sedyeye koyup halatla dere yatağından çıkardığı Tarık A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.