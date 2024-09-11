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        Bursa'da dere yatağına düşen temizlik işçisi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 5 metreden dere yatağına düşen temizlik işçisi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:49
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        Bursa'da dere yatağına düşen temizlik işçisi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 5 metreden dere yatağına düşen temizlik işçisi tedavi altına alındı.

        Yıldırım Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Tarık A, iddiaya göre Gökdere'de temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

        Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen Tarık A. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin sedyeye koyup halatla dere yatağından çıkardığı Tarık A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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