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        Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı

        Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:31
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        Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı
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        Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı.

        Güzelyalı Atatürk Parkı'nda başlayan festivalde, KKTC Akdoğan Gençlik Merkezi, KKTC Othello, Bulgaristan, Romanya, Gala Kültür Sanat Merkezi, Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları ekipleri sahne aldı.

        Festival, 12 Eylül Perşembe günü Mütareke Meydanı'nda ve 13 Eylül Cuma günü ise Trilye sahilinde devam edecek.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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