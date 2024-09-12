Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı.
Güzelyalı Atatürk Parkı'nda başlayan festivalde, KKTC Akdoğan Gençlik Merkezi, KKTC Othello, Bulgaristan, Romanya, Gala Kültür Sanat Merkezi, Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları ekipleri sahne aldı.
Festival, 12 Eylül Perşembe günü Mütareke Meydanı'nda ve 13 Eylül Cuma günü ise Trilye sahilinde devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.