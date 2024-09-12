Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı

Festival, 12 Eylül Perşembe günü Mütareke Meydanı'nda ve 13 Eylül Cuma günü ise Trilye sahilinde devam edecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı.

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