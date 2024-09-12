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        Paralimpik oyunlarda gümüş madalya kazanan Aysel Özgan, finalde yaşadıklarını anlattı:

        MUSTAFA YILMAZ - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazanan milli sporcu Aysel Özgan, elde ettiği başarının gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:35
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        Paralimpik oyunlarda gümüş madalya kazanan Aysel Özgan, finalde yaşadıklarını anlattı:
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        MUSTAFA YILMAZ - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazanan milli sporcu Aysel Özgan, elde ettiği başarının gururunu yaşıyor.

        Milli sporcu, Fransa'da 2022 yılında yapılan Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde 240 puanla dünya rekoru kırarak kotasını aldığı 2024 Paralimpik Oyunları'nda da başarılı performansını sürdürdü.

        Paralimpik oyunlarda finaldeki atışıyla ikinci olan Aysel Özgan, 2021'de Tokyo'da aynı başarıyı yakalayan Ayşegül Pehlivanlar'dan sonra gümüş madalya kazanan ikinci kadın milli sporcu olma ünvanını elde etti.

        Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta madalya kazanan tek sporcusu olan Aysel Özgan, başarılarını bundan sonraki uluslararası organizasyonlarda da sürdürmeyi hedefliyor.

        - "Bu benim 5'inci olimpiyatımdı ve ilk defa madalya aldım"

        Bursa'da yaşayan Aysel Özgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunlar öncesinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle zorluklar yaşadığını söyledi.

        Olumsuzluklara rağmen altın madalya hedefini her zaman koruduğunu belirten milli sporcu, "Sağlık durumumla beraber ikinci olduğuma şükrettim. Çok mutluyum. Bu benim 5'inci olimpiyatımdı ve ilk defa madalya aldım. Bunun gururunu, heyecanını yaşamak çok güzeldi. Bana yardımcı olan hocam Kadri Akgün'e, takım hocamız Mustafa Atalay'a, takım fizyoterapistimiz Ayla Hoca'ya, takım arkadaşlarıma ve beni bugünlere getiren rahmetli hocam Nevzat Yamaç'a çok minnettarım." diye konuştu.

        Milli sporcu, kendisine spor yaşantısında da en büyük desteği veren annesi Fatma Özgan'a teşekkür etti.

        Aysel Özgan, büyük bir heyecan yaşadığını belirttiği final mücadelesini şöyle anlattı:

        "Birçok kez finallere katıldım ama olimpiyatta yaşadığım heyecan çok farklıydı. Her yerimde kalp atışımı hissediyordum. Ellerimin içinde, sırtımı dayadığım yerde bile kalp atışımı duydum. O heyecan içindeyken kendimi nasıl zapt edeceğimi düşünüyordum. Zaten çok prova yapıyorduk ama bu kadar heyecanlı olacağımı hiç düşünmemiştim. Nefesime dikkat ederek, negatif düşüncelerimi kendimden uzaklaştırarak atmaya çalıştım heyecanımı. Orada kendi kendimle savaşmak o kadar zordu ki... Benim rakibim benim.' diye bir düşüncem var. Gerçekten rakibim çok zorluydu, bana o birinciliği vermedi. Birinci giderken ikinciliğe düşmek kötü oldu ama ben şükrediyorum ikinci olduğuma. İlk madalyamı almak o kadar gurur verici ki Türk halkına, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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