Mudanya'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kurtuluş Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla devam etti.

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