Bursa'da akademisyenin tarımda verimi artırmak için geliştirdiği projeye TÜBİTAK desteği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Mikroalg Biyokütlesinin Katı Kültürde Üretimi ve Tarımsal Kullanım Olanağının Araştırılması" başlıklı projeyle bitki beslemesinde verim artırıcı olarak bilinen mikroalglerin, sıvı ortam yerine 10 kat daha az su kullanılan nemli ve katı ortamda yetiştirilerek ürüne dönüştürülmesi, böylece maliyetlerin yüzde 40 oranında düşürülmesi amaçlanıyor.

Prof. Dr. Sargın'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, araştırmacı olarak aynı bölümden Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, Nilüfer Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Saliha Dorak ve bir doktora öğrencisi, bursiyer olarak yer alacak. Mikroalglerin üretim maliyetini önemli ölçüde azaltan yenilikçi bir yaklaşımla çoğaltılması ve tarımda kullanımı amaçlanan proje, TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenecek.