Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da akademisyenin tarımda verimi artırmak için geliştirdiği projeye TÜBİTAK desteği

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da akademisyenin tarımda verimi artırmak için geliştirdiği projeye TÜBİTAK desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Mikroalg Biyokütlesinin Katı Kültürde Üretimi ve Tarımsal Kullanım Olanağının Araştırılması" başlıklı projeyle bitki beslemesinde verim artırıcı olarak bilinen mikroalglerin, sıvı ortam yerine 10 kat daha az su kullanılan nemli ve katı ortamda yetiştirilerek ürüne dönüştürülmesi, böylece maliyetlerin yüzde 40 oranında düşürülmesi amaçlanıyor.

        Prof. Dr. Sargın'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, araştırmacı olarak aynı bölümden Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, Nilüfer Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Saliha Dorak ve bir doktora öğrencisi, bursiyer olarak yer alacak.

        Mikroalglerin üretim maliyetini önemli ölçüde azaltan yenilikçi bir yaklaşımla çoğaltılması ve tarımda kullanımı amaçlanan proje, TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenecek.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sargın, mikroalglerin son yıllarda bitki beslemesinde tercih edilen bir ürün haline geldiğini ancak sıvı ortamda üretilmesinin maliyetleri artırdığını belirtti.

        Bu nedenle maliyetleri düşürecek bir proje geliştirdiklerini anlatan Sargın, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında, mikroalgleri nemli ve katı destek materyalleri üzerinde üretip son ürün haline getireceğiz. Bu sayede alg üretim maliyetini yüzde 40 oranında düşürmüş olacağız. İlk denemeler, mısır bitkisi üzerinde olacak. Mikroalgler, bitki beslemesinde verim artırıcı organik maddelerdir. Projemiz kapsamında mikroalgleri, toprak düzenleyici maddelerle birleştireceğiz. Böylelikle üretici tek bir ürün alarak hem toprak düzenlemesini sağlayacak hem de içeriğindeki mikroalg sayesinde bitkinin verimini artırmış olacak. Katı forma getireceğimiz mikroalglerin denemelerini ise BUÜ Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yapacağız. Mısır bitkisi üzerinde yapacağımız testleri, ileride diğer bitki çeşitlerinde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mudanya'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı
        Mudanya'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı
        Sahilde otururken pompalı tüfekle öldürüldü
        Sahilde otururken pompalı tüfekle öldürüldü
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' yapan komşusunu, oğlunun tüfeğiyle öldürdü
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' yapan komşusunu, oğlunun tüfeğiyle öldürdü
        Paralimpik oyunlarda gümüş madalya kazanan Aysel Özgan, finalde yaşadıkları...
        Paralimpik oyunlarda gümüş madalya kazanan Aysel Özgan, finalde yaşadıkları...
        Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı
        Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı