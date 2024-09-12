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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:21
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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet O. (26) idaresindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda 16 BGP 594 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklette bulunan Önder B. (43) ve Emin B. (58) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Önder B, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emin B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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