Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tedavi altına alınan yaralılardan Önder B, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emin B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet O. (26) idaresindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda 16 BGP 594 plakalı motosikletle çarpıştı.

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