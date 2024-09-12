Enfeksiyon hastalığı sepsise yakalanma riski bebeklerde ve 50 yaş üzeri bireylerde artıyor

Bursa Şehir Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Müzeyyen Tuğçe Benli, enfeksiyona bağlı ölümcül bir hastalık olan sepsisin özellikle 1 yaş altı bebeklerde ve 50 yaş üzeri bireylerde fazla olduğunu bildirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla açıklamasında görüşlerine yer verilen Benli, insanların sepsis hakkında yeteri kadar bilinç sahibi olmaması nedeniyle bu hastalığa bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.

Benli, sepsisin "ciddi bir enfeksiyon karşısında vücudun verdiği abartılı yanıt sonucu organlarda işlev bozukluğu ile seyreden ölümcül bir hastalık" olduğunu ifade etti.

"Ateş, üşüme ve titremenin yanı sıra bilinç bulanıklığı, solunum sıkıntısı, kalp hızında artma, idrar çıkışında azalma gibi semptomların olması bize sepsisi düşündürür ve hastaların hızlıca en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 2-3 saniyede bir kişi, sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sepsis, ölüm oranlarının yüzde 80'e kadar çıkabildiği bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Hastanelere hızlı başvuru, hızlı tanı ve tedavinin başlaması bu ölüm oranlarını yüzde 20'ye kadar düşürebilmektedir. Hastalara ilk etapta yapılacak tetkikler ve alınacak kültürler sonrasında hızlıca sıvı deplasmanının başlaması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin başlanmasıyla ölüm oranları ciddi oranda aşağıya çekilmektedir."

Her enfeksiyonun sepsis olarak algılanmaması gerektiğini kaydeden Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Aşılanma ve temel hijyen kurallarına uyulması önemli

Sepsisin her yaş grubundan insanı etkilemekle beraber 1 yaş altı ve 50 yaş üstü bireyler için daha ciddi bir risk taşıdığı uyarısında bulunan Benli, "50 yaş üstünde ek hastalıkların eşlik etmesi özellikle riski arttırmaktadır. 50 yaş üzerinde özellikle şeker hastalığı olanlarda, alkol alanlarda, HIV gibi immün sistemin baskılandığı hastalığı olanlarda çok daha fazla karşımıza çıkmaktadır." açıklamasını yaptı.

Bu hastalığın önlenebilmesi için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Benli, aşılanma ve temel hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.