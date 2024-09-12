Bursa'da husumetlisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Esat Çelik (47) ile Ramazan Z. (47) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Z, yanında bulunan tüfekle Çelik'e ateş ederek yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esat Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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