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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik hasadı başladı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ovada çeltik hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:30
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik hasadı başladı
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        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ovada çeltik hasadına başlandı.

        Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Ovasında Gürle altı mevkisinde bir üreticinin çeltik bahçesini ziyaret ederek hasat etkinliğine katıldı. Kaymakam Karamehmetoğlu, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        Orhangazi ilçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında ilçe genelinde 17 üretici 876 dekar alanda ekim yapıp 661 ton çeltik hasadında bulunurken, bu yıl 13 üretici 704 dekar alanda çeltik ekimi yaptı. Bu yıl Orhangazi bölgesinde beklenilen çeltik rekoltesinin ise 563 ton civarında olması bekleniyor.

        Orhangazi bölgesinde biçerdöverlerle yapılan çeltik hasadında elde edilen ürün ise Bandırma’daki silolara gönderiliyor.

        Çeltik bu yıl ortalama 32 TL kilogram fiyatı ile alıcı buluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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