Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik hasadı başladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ovada çeltik hasadına başlandı.

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Ovasında Gürle altı mevkisinde bir üreticinin çeltik bahçesini ziyaret ederek hasat etkinliğine katıldı. Kaymakam Karamehmetoğlu, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Orhangazi ilçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında ilçe genelinde 17 üretici 876 dekar alanda ekim yapıp 661 ton çeltik hasadında bulunurken, bu yıl 13 üretici 704 dekar alanda çeltik ekimi yaptı. Bu yıl Orhangazi bölgesinde beklenilen çeltik rekoltesinin ise 563 ton civarında olması bekleniyor.