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        14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 20 Aralık'ta başlayacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından "şehrin itirazı" temasıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest)", 20 Aralık-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:43
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        14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 20 Aralık'ta başlayacak
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından "şehrin itirazı" temasıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest)", 20 Aralık-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği festivalin küratörlüğünü Laleper Aytek üstlendi.

        Festival kapsamında, çeşitli galerilerde açılacak 28 solo ve 2 grup sergisi sanatseverlerle buluşturulacak.

        Festivalin tarihi Irgandı Köprüsü'nün önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalle kentin sokaklarına, meydanlarına yayılan bir sanat dalgasına tanıklık edileceğini belirtti.

        Sanat dalgasının sadece gözleri değil, ruhları da besleyeceğini dile getiren Bozbey, "Festival, Bursa'nın derinlerde saklı kalan sesini, 'şehrin itirazı' temasıyla tüm dünyaya duyuracak. Bu tema, sıradan bir başlık değil. Her sokak, tarihi bina, bakış, derelerimiz, dağımız, denizimiz bize bir şey anlatıyor; itiraz ediyor, direniyor, kabul ediyor ya da reddediyor. Biz de bu festivalde, Bursa'nın fotoğraflarla konuşmasına, kendi öyküsünü anlatmasına vesile oluyoruz." dedi.

        Festivalin küratörü Aytek de festivalin "sürdürülebilirlik", "görünürlük", "şehre yayılmış" ve "uzun süreli" olmak üzere 4 ana ekseni bulunduğunu ifade etti.

        Bursa FotoFest'in ulusal ve uluslararası fotoğraf camiasının hem çok iyi bildiği hem de takip ettiği bir festival olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Pek çok ilki gerçekleştireceğiz. Gençlerin, Bursalı fotoğrafçıların ve kadın sanatçıların görünürlüğünü sağlamak istiyoruz. Toplam 28 solo ve 2 grup sergisi olacak. Bu festivalde kadın fotoğrafçılar yüzde 66 ile temsil ediliyor. Ayrıca şehre yayılmış ve uzun süreli bir festival. Bursa dışından da çok fazla izleyici alacaktır. Bu kapsamda, 10 farklı mekanda sergiler olacak. Etrafına kurgulayacağımız yan etkinlikler bulunacak. Umarım farklı duygu ve düşünceleri tetikleyecek bir festival dokusu oluşturmuş oluruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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