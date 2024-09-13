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        Bursa ve çevre illerde Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:58
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        Bursa ve çevre illerde Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi öncülüğünde bir araya gelen grup, saf tuttu.

        Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Eygi ve tüm şehitler için dua edildi.

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına basın açıklamasını okuyan Hasan Yaşin, işgal rejiminin çocukları, kadınları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü belirtti.

        Yalnızca Filistinliler değil, Filistin'e destek veren vicdan sahiplerinin de işgalci İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu vurgulayan Yaşin, şöyle devam etti:

        "Filistin'e destek vermek için işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, işgal askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateşle şehit oldu. Eygi, işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edilecektir. Bu yaşananlar karşısında tüm dünyanın zulme karşı ayağa kalkması gerekirken ne yazık ki Filistinlilere bir fayda sağlamayan kınama ifadelerinin ötesine geçilemiyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek halen işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Büyük görevler üstlendiği iddia edilen uluslararası kurum ve kuruluşlar, yaşananları sadece izlemekte, zulmün engellenmesi için hiçbir somut adım atmamaktadır."

        Yaşin, İsrail'in sadece Filistin halkı için değil, tüm dünya ve insanlık için büyük bir tehdit olduğunu sözlerine ekledi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nde kılınan namaza çok sayıda kişi katıldı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğine bağlı Genç İHH Başkanı Ömer Koca, Eygi'nin daima onurlu duruşuyla hatırlanacağını söyledi.

        Koca, yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlere rağmen ABD ve Batı dünyasının yaşananları görmezden gelip İsrail'e desteğini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Büyük görevler üstlendiği iddia edilen uluslararası kurum ve kuruluşlar, yaşananları sadece izlemekte, zulmün engellenmesi için hiçbir somut adım atmamaktadır. Gelinen süreçte uluslararası hukuk işlevsiz kalmış, dünyaya uygarlık dersi vermeye kalkan Batılı ülkeler işgalci İsrail'in suçlarına ortak olmuş ve tüm bu yaşananlar karşısında İslam ülkeleri ne yazık ki sorumluluklarını yerine getirmemiştir. İşgal rejiminin insan haklarını hiçe saydığı ve uluslararası hukuku tanımadığı 70 yılı aşkın süredir müşahede edildi. Sözlerin, yapılan çağrıların zulmü durdurmadığı görüldü. Bir kez daha diyoruz ki uluslararası toplum, uluslararası kuruluşlar ve devletler üzerlerine düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir. Filistin halkının haklarının ihlal edilmediği bir zeminde adil bir ateşkes sağlanmalı ve işgal sona erdirilmelidir."

        - Kütahya

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen Ulu Cami’deki gıyabi cenaze namazında çok sayıda kişi saf tuttu.

        Derneğin yönetim kurulu üyesi Sebahattin Ceyhun, namazın ardından yaptığı basın açıklamasında, Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet diledi.

        Filistin’de yaşananlar karşısında birçok ülkenin tepkisiz kalmasına anlam veremediklerini dile getiren Ceyhun, "Ayşenur Ezgi Eygi, işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edilecektir. Bu yaşananlar karşısında tüm dünyanın zulme karşı ayağa kalkması gerekirken, ne yazık ki Filistinlilere bir fayda sağlamayan kınama ifadelerinin ötesine geçilemiyor." diye konuştu.

        Basın açıklamasına katılanların İsrail aleyhine slogan atmasının ardından etkinlik sona erdi.

        - Bilecik

        Bilecik'teki Kayıboyu Camisi'nde, öğle vakti kılınan namazın ardından saf tutan cemaat, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua etti.

        Daha sonra cami önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ercan Çakmak, Filistin'e destek için Batı Şeria'da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Eygi'nin işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hayırla yad edileceğini vurgulayan Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

        "Yaşananlar karşısında dünyanın ayağa kalkması gerekirken ne yazık ki Filistinlilere fayda sağlamayan kınama ifadelerinin ötesine geçilemiyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken ABD ve Batı dünyası, yaşananları görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Büyük görevler üstlendiği iddia edilen kurum ve kuruluşlar yaşananları sadece izlemekte, zulmün engellenmesi için hiçbir somut adım atmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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