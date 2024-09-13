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        Mudanya'da 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubuna bağlı doğa yürüyüşü grubunca 15 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:53
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        Mudanya'da 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubuna bağlı doğa yürüyüşü grubunca 15 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.

        Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Ersin Oğuz öncülüğündeki 25 kişilik grup, İskele Meydanı’ndan Mudanya Belediyesinin tahsis ettiği araçla Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi'ne ulaştı.

        Harun Bayram rehberliğinde, öncü Metin Ișınkız ve artçı Ahmet Özdemir eşliğinde yürüyüşe başlayan grup, Kadriye Mahallesi Çeşme mevkisi, Dağyenice Göleti Yolu'nu takip ederek Atlas Mahallesi'ne döndü.

        Yaklaşık 7 saat süren 15 kilometrelik parkuru tamamlayan doğaseverler, etkinliği eğlenerek ve spor yaparak tamamladı.

        Grup lideri Ersin Oğuz, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşüne katkılarından dolayı Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan'a teşekkür etti.

        Kısa süre içinde başka bir doğa yürüyüşü organize edeceklerini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

        "Yıllardır bu yürüyüş ekibi ile beraber yürüyoruz. Şu an 150’yi aşkın doğasever üyemiz var ve gün geçtikçe bu sayı çoğalıyor. Her yaşta ve branşta gruba katılım oluyor. Yürüyüşlerimiz ortalama ayda iki sefer düzenleniyor ve orta ile zor parkur yürüyüşleri yapıyoruz. Yürüyüş ekibimiz ile uyum içinde yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş sırasında doğada bulduğumuz çöp poşetleri, kırık cam şişeleri ve plastik malzemeleri toplayarak doğayı koruma adına çaba gösteriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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