Bursa'da baraj çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Havadan 2 helikopter, karadan 13 arazözle yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kayapa Mahallesi'nde, Kayapa Baraj Göleti çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.