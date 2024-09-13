Bursa'da baraj çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayapa Mahallesi'nde, Kayapa Baraj Göleti çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan 2 helikopter, karadan 13 arazözle yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
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