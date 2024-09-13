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        Bursa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında amcasını öldüren şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazi anlaşmazlığı gerekçesiyle aralarında çıkan kavgada amcasına silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:56
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        Bursa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında amcasını öldüren şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazi anlaşmazlığı gerekçesiyle aralarında çıkan kavgada amcasına silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İlçeye bağlı kırsal Çayönü Mahallesi'nde uzun süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan İsmail Hakkı Arslan (65) ile amcası Tahir Arslan (82) arasında yeniden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evine giden İsmail Hakkı Arslan, tüfeğini alıp balkondan amcasına 4 el ateş etti.

        Tahir Arslan'ın yaralandığı olayın ihbar edilmesi ile mahalleye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Tahir Arslan yaşamını yitirdi.

        Ceset, hastane morguna gönderildi.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı İsmail Hakkı Arslan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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