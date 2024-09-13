İnegöl'de belediye ekipleri, aracından çevreyi kirletenleri kameralardan tespit etti

"Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok" sloganıyla, araçlarından çevreye sigara izmariti atan vatandaşları takibe alan ekipler, 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazdı.

Belediye ekipleri, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralardan kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürdü.

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