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        İnegöl'de belediye ekipleri, aracından çevreyi kirletenleri kameralardan tespit etti

        İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameralarından tespit ettikleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye ceza yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:57
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        İnegöl'de belediye ekipleri, aracından çevreyi kirletenleri kameralardan tespit etti
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        İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameralarından tespit ettikleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye ceza yazdı.

        Belediye ekipleri, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralardan kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürdü.

        "Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok" sloganıyla, araçlarından çevreye sigara izmariti atan vatandaşları takibe alan ekipler, 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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