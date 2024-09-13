İnegöl'de belediye ekipleri, aracından çevreyi kirletenleri kameralardan tespit etti
İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameralarından tespit ettikleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye ceza yazdı.
İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameralarından tespit ettikleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye ceza yazdı.
Belediye ekipleri, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralardan kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürdü.
"Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok" sloganıyla, araçlarından çevreye sigara izmariti atan vatandaşları takibe alan ekipler, 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazdı.
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