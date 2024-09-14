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        Şarkıcı Oğuzhan Koç Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3'üncü "Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali" etkinlikleri kapsamında pop şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:58
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        Şarkıcı Oğuzhan Koç Bursa'da konser verdi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3'üncü "Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali" etkinlikleri kapsamında pop şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

        Şarkıcı Koç sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvara yer verdi.

        Gecede Koç, "Kendime Sardım", "Heyecandan " ve "Ben Hala Rüyada" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.

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