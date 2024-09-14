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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:33
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Karacabey’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

        Polis ekipleri bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Tuncay G'yi (48) takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan şüphelinin Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi’nde bulunan ikametgahında arama yapıldı.

        Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca şarjörleri, bir miktar dolu fişek, 1 pompalı tüfek, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 düzenek ve 10 bin 740 lira para ele geçirildi.

        Ayrıca Tuncay G’ye ait arabada yapılan aramada da 1 tabanca ve 7 dolu fişek ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Tuncay G. ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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