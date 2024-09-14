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        Bursa'da 16 dakikada 8 cantık yiyen kişi gram altın kazandı

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali"nde cantık yeme yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:13
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        Bursa'da 16 dakikada 8 cantık yiyen kişi gram altın kazandı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali"nde cantık yeme yarışması düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Parkı'nda "Damağımdaki Bursa" temasıyla dün başlayan festival, birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne oluyor.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen Bursa'nın tescilli lezzetlerinden cantık yeme yarışmasına 16 yarışmacı katıldı.

        Yarışmacılar, kendilerine verilen 16 dakikalık sürede en fazla cantığı yemek için yarıştı. Bazı katılımcıların erken pes ettiği yarışmayı, 8 cantık yiyen Cemil Bakırtaş, kazandı.

        Bakırtaş'a gram altın verilen yarışmanın sonunda dereceye giren Mehmet Özbek, Alihan Kocabey ve Erol Türkten ise etkinliğin sponsoru olan pide salonundan yemek ödülü kazandı.

        Festival, düzenlenen söyleşiler ve yemek programlarıyla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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