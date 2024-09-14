Bursa'da kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı

Yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli, yanında bulunan silahla polislere ateş açtı. Polis memuru Murat Can Güleç (32) bacağından yaralandı. Kaçmaya devam eden Ahmet D, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle takibe alınan Ahmet D'nin (34) kontrolündeki 16 ARG 421 plakalı motosiklet Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, takibe alınan şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

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