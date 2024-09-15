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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 01:14 Güncelleme: 15.09.2024 - 01:23
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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