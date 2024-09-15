Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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