Paralimpik Oyunları ikincisi milli ciritçi Muhammet Khalvandi'nin hedefi 2028'de altın madalya

MUSTAFA YILMAZ - Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler cirit atma F57 sınıfında mücadele eden Muhammet Khalvandi, 11 atletin katıldığı finalde 49,97 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandı.

İran'ın Kirmanşah kentinde dünyaya gelen ve 18 yaşına kadar çobanlık yapan Azerbaycan kökenli Muhammet Khalvandi, bir arkadaşından görüp başladığı ciritte olimpiyat ve dünya şampiyonlukları yaşadı.

Muhammet, 2019 yılında Türk milleti adına yarışmak istediği için Türkiye'ye geldi ve Bursagücü Spor Kulübü adına yarışmaya başladı. Muhammet Khalvandi, 2021'de ay-yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu, bir dünya şampiyonluğuna ve bir de dünya ikinciliğine ulaştı.

Türkiye'ye bu alandaki ilk paralimpik madalyasını kazandırdığı için gururlu olduğunu vurgulayan Muhammet, "Altın madalya için gittim oyunlara, derecem çok iyiydi. Antrenmanlarda 51 metreyi geçtim ama maalesef yarış sırasında yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ikinci oldum." diye konuştu.

Finaller esnasında yaşadıklarından bahseden Muhammet Khalvandi, kalitesiz ciritler ve heyecanı nedeniyle ikinci olduğunu ifade etti.

Muhammet, şunları kaydetti:

"Benim için çok büyük bir başarı, bu madalyayı milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum. Çünkü benim her şeyim var. Dualar, destekler, antrenman imkanları, milli kamplar, oteller için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu madalyayı kendim için değil, milletim için kazandım. Milletimin bu başarılarla mutlu olması benim için çok önemli, madalya önemli ama milletim daha önemli benim için. Bu benim üçüncü olimpiyatım, 2012 ve 2016'da birinci oldum. Ben 2019'da Türkiye'ye gelip vatandaşlık aldım, kulüp başkanımız sayesinde, çok emek verdi benim için. Paralimpik oyunları için her sporcu büyük emek harcıyor, çok çalışıyor, o yüzden bu çok büyük bir organizasyon. Heyecan ve stres çok normal, korkuyordum orada. Yarış öncesi gece saat 03.00'te yatabildim, ertesi gün ne yapacağımı düşündüm. Eskiden başarım vardı, tecrübesiz değildim, yarışları, rakipleri ve hakemleri izledim. Bu benim için biraz motivasyon oldu, enerji verdi."